Підробила перепустку для авто на Площу Ринок - у Львові судили підприємицю Світлану Роман

Площа Ринок у Львові. Фото: скриншот з відео

Львівська рестораторка використовувала підробну перепустку для в’їзду автомобілем у пішохідну зону Площі Ринок. Суд визнав її винною та призначив штраф.

Про це пише ZAXID.NET у суботу, 6 липня.

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Галицький районний суд Львова судив підприємицю Світлану Роман, яка користувалася недійсною перепусткою для в’їзду автомобілем Lexus NX 300Н у пішохідну зону Площі Ринок.

Документ був виданий Львівським комунальним підприємством "Ратуша сервіс", а його термін закінчився ще у серпні 2023 року. Однак жінка вирішила сама виправити дату та "продовжила" строк до липня 2026 року.

16 червня цього року її зупинили за порушення правил дорожнього руху, а вона показала поліції підроблену перепустку.

Під час суду підприємиця визнала свою провину, суд призначив їй штраф у розмірі 680 грн.

Видання зазначає, що порушницею виявилися Світлана Роман зареєстрована як ФОП та займається ресторанним бізнесом. Вона є власницею ТзОВ "Антиквар на Ринку" та співвласницею кафе-кондитерської "Цукерня" на вул. Староєврейській.

Нагадаємо, у Львові злочинна група виготовляла та збувала підроблену каву відомого іноземного виробника. Організатором виявився мешканець Києва.

Також ми писали, що у Львові двох мешканців підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин.