Подделала пропуск для авто на Площу Рынок - во Львове судили предпринимателя Светлану Роман

Площа Рынок во Львове. Фото: скриншот с видео

Львовский ресторатор использовала поддельный пропуск для въезда автомобилем в пешеходную зону Площи Рынок. Суд признал ее виновной и назначил штраф.

Об этом пишет ZAXID.NET в субботу, 6 июля.

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Галицкий районный суд Львова судил предпринимателя Светлану Роман, которая пользовалась недействительным пропуском для въезда на автомобиле Lexus NX 300Н в пешеходную зону Площи Рынок.

Документ был издан Львовским коммунальным предприятием "Ратуша сервіс", а его срок истек еще в августе 2023 года. Однако женщина решила сама исправить дату и продлила срок до июля 2026 года.

16 июня этого года ее остановили за нарушение ПДД, а она показала полиции поддельный пропуск.

Во время суда предприниматель признала свою вину, суд назначил ей штраф в размере 680 грн.

Издание отмечает, что нарушительницей оказалась Светлана Роман, которая зарегистрирована как ФЛП и занимается ресторанным бизнесом. Она является владельцем ООО "Антиквар на Ринку" и совладелицей кафе-кондитерской "Цукерня" на ул. Староеврейской.

Напомним, во Львове преступная группа производила и сбывала поддельный кофе известного иностранного производителя. Организатором оказался житель Киева.

Также мы писали, что во Львове двое жителей подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.