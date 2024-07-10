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Во Львове из-за действий военных произошла утечка важной информации — их судили

10 июля 2024 10:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военные во Львове распространили боевое распоряжение с информацией
Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове судили двух военных, которые незаконно скопировали и распространили секретную информацию. Лычаковский районный суд назначил штраф обоим мужчинам и обязал уплатить судебный сбор.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Во Львове судили военных

Военный незаконно скопировал и переслал боевое распоряжение, в котором были указаны населенные пункты, где будут выполняться задачи, необходимое количество техники и людей. Этот документ он переслал солдату своей роты, что повлекло за собой утечку секретной информации. Мужчина признал свою вину, но на заседание суда не пришел.

В то же время, издание выявило в судебном реестре еще одно постановление в отношении другого военного, которого обвинили в незаконном копировании боевого распоряжения при исполнении служебных обязанностей. Там предположили, что речь идет об одном и том же деле. Обвиняемый признал свою вину в совершении админправонарушения и также не пришел на заседание суда.

Известно, что секретная информация была уничтожена сразу после выявления факта нарушений. По данным суда, дела нарушителей рассматривали отдельно, но обоим назначили одинаковое наказание — штраф в размере 170 гривен и уплата судебного сбора 605 гривен.

Напомним, львовский ресторатор использовал поддельный пропуск для въезда автомобилем в пешеходную зону Площади Рынок. Суд признал ее виновной и назначил штраф.

Также мы писали, что во Львове преступная группа производила и сбывала поддельный кофе известного иностранного производителя. Организатором оказался житель Киева.

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