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Во Львове состоялся спектакль, посвященный полку "Азов"

11 июля 2024 15:12
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Матери Азова — во Львове 11 июля состоялось уникальный биографический спектакль
Участники спектакля "Матери Азова". Фото: Новини.LIVE
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Во Львове в четверг, 11 июля, состоялась премьера автобиографического представления "Матери Азова". Она посвящена бойцам спецподразделения, выполнявшим свой долг на передовой.

На спектакле побывали корреспонденты Новини.LIVE.

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Фрагмент спектакля. Источник: Новини.LIVE
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Фрагмент спектакля. Источник: Новини.LIVE

Сам спектакль, как утверждается — биографический, получивший название "Матери Азова. Диалоги сам с собой". Синопсис спектакля посвящен 10-летию создания спецподразделения и второй годовщине выхода защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" в плен.

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Участники представления на сцене. Источник: Новини.LIVE

Новости Львова — последняя информация

Напомним, во Львове в Центре рекрутинга украинской армии во вторник, 16 июля, начнется проект по отбору операторов беспилотников.

Также на Голосковском кладбище города похоронили врача Светлану Лукьянчук, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.

В то же время, недавно Лычаковский райсуд Львова оштрафовал двух военных, которые незаконно скопировали и распространили секретную информацию.

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