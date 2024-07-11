Матери Азова — во Львове 11 июля состоялось уникальный биографический спектакль

Во Львове состоялся спектакль, посвященный полку "Азов"
Во Львове в четверг, 11 июля, состоялась премьера автобиографического представления "Матери Азова". Она посвящена бойцам спецподразделения, выполнявшим свой долг на передовой.
На спектакле побывали корреспонденты Новини.LIVE.
Во Львове прошел спектакль в честь полка "Азов"
Сам спектакль, как утверждается — биографический, получивший название "Матери Азова. Диалоги сам с собой". Синопсис спектакля посвящен 10-летию создания спецподразделения и второй годовщине выхода защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" в плен.
Новости Львова — последняя информация
Напомним, во Львове в Центре рекрутинга украинской армии во вторник, 16 июля, начнется проект по отбору операторов беспилотников.
Также на Голосковском кладбище города похоронили врача Светлану Лукьянчук, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.
В то же время, недавно Лычаковский райсуд Львова оштрафовал двух военных, которые незаконно скопировали и распространили секретную информацию.
Читайте Новини.LIVE!