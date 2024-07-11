Матери Азова — во Львове 11 июля состоялось уникальный биографический спектакль

Участники спектакля "Матери Азова". Фото: Новини.LIVE

Во Львове в четверг, 11 июля, состоялась премьера автобиографического представления "Матери Азова". Она посвящена бойцам спецподразделения, выполнявшим свой долг на передовой.

На спектакле побывали корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:

Во Львове прошел спектакль в честь полка "Азов"

Фрагмент спектакля. Источник: Новини.LIVE

Фрагмент спектакля. Источник: Новини.LIVE

Сам спектакль, как утверждается — биографический, получивший название "Матери Азова. Диалоги сам с собой". Синопсис спектакля посвящен 10-летию создания спецподразделения и второй годовщине выхода защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" в плен.

Участники представления на сцене. Источник: Новини.LIVE

Новости Львова — последняя информация

Напомним, во Львове в Центре рекрутинга украинской армии во вторник, 16 июля, начнется проект по отбору операторов беспилотников.

Также на Голосковском кладбище города похоронили врача Светлану Лукьянчук, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.

В то же время, недавно Лычаковский райсуд Львова оштрафовал двух военных, которые незаконно скопировали и распространили секретную информацию.