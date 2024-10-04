У Львові стартував тиждень скульптури "Слід пам’яті" - де можна відвідати

У львівському театрі Марії Заньковецької стартував тиждень скульптури — фоторепортаж Новини.LIVE
У Львові у п'ятницю, 4 жовтня, у театрі Марії Заньковецької розпочався тиждень скульптури "Слід пам’яті". Там поєднали предмети з колекції театру зі скульптурами сучасних митців.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Тиждень скульптури у Львові
"Слід пам’яті" є спільним проєктом театру імені Заньковецької з артцентром "Я Галерея" Павла Гудімова та триватиме до 1 грудня.
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Виставка скульптури "Слід пам'яті". Фото: Новини.LIVE
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Виставка скульптури "Слід пам'яті". Фото: Новини.LIVE
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Виставка скульптури "Слід пам'яті". Фото: Новини.LIVE
У межах нього предмети з колекції театру поєднали зі скульптурами сучасних українських митців.
"Заходячи сюди, ти починаєш губитись в цьому просторі, адже ми стягнули таку кількість речей, щоб створити лабіринт", — зазначив куратор виставки та Львівського тижня скульптури Павло Гудімов.
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Виставка скульптури "Слід пам'яті". Фото: Новини.LIVE
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Виставка скульптури "Слід пам'яті". Фото: Новини.LIVE
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Виставка скульптури "Слід пам'яті". Фото: Новини.LIVE
Він додав, що понад 30 художників, які беруть участь, створюють інтервенцію, адже в мистецтві можна все.
Нагадаємо, сьогодні у Львові відкрилася виставка всесвітньо відомого графічного дизайнера та митця Стефана Заґмайстера Beautiful Numbers.
Також ми писали, що у Львові протягом 3-6 жовтня триває книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum.
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