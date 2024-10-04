Во Львове стартовала неделя скульптуры "Слід пам'яті" - где можно посетить

Выставка во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в пятницу, 4 октября, в театре Марии Заньковецкой началась неделя скульптуры "Слід пам'яті". Там объединили предметы из коллекции театра со скульптурами современных художников.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Неделя скульптуры во Львове

"Слід пам'яті" — совместный проект театра имени Заньковецкой с арт-центром "Я Галерея" Павла Гудимова и продлится до 1 декабря.

Выставка скульптуры "След памяти". Фото: Новини.LIVE

Выставка скульптуры "След памяти". Фото: Новини.LIVE

Выставка скульптуры "След памяти". Фото: Новини.LIVE 1/3 ​ 3

В его рамках предметы из коллекции театра соединили со скульптурами современных украинских художников.

"Заходя сюда, ты начинаешь теряться в этом пространстве, ведь мы стянули такое количество вещей, чтобы создать лабиринт", — отметил куратор выставки и Львовской недели скульптуры Павел Гудимов.

Выставка скульптуры "След памяти". Фото: Новини.LIVE

Выставка скульптуры "След памяти". Фото: Новини.LIVE

Выставка скульптуры "След памяти". Фото: Новини.LIVE 1/3 ​ 3

Он добавил, что более 30 участвующих художников создают интервенцию, ведь в искусстве можно все.

Напомним, сегодня во Львове открылась выставка всемирно известного графического дизайнера и художника Стефана Загмастера Beautiful Numbers.

Также мы писали, что во Львове в течение 3-6 октября проходит книжная ярмарка и Львовский международный литературный фестиваль BookForum.