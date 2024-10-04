Виставка дизайнера Заґмайстера у Львові — фото

Відкриття виставки Стефана Заґмайстера Beautiful Numbers у Львові. Фото: Новини.LIVE

Виставка всесвітньо відомого графічного дизайнера та митця Стефана Заґмайстера Beautiful Numbers відкрилася сьогодні у Львові. Українці стали першими, хто побачить роботи з цієї колекції, адже автор створював виставку саме для України.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE у п'ятницю, 4 жовтня.

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Виставка Стефана Заґмайстера Beautiful Numbers у Львові. Фото: Новини.LIVE

Виставка Beautiful Numbers у Львові

Стефан Заґмайстер — відомий дизайнер з Австрії, який живе та працює в Нью-Йорку, дворазовий лауреат премії "Ґреммі".

Нова колекція робіт Заґмайстера Beautiful Numbers демонструє покращення в розвитку людства з часом, пропонуючи відвідувачам оптимістичне та послання: "Зараз краще", що надихає.

Картини Стефана Заґмайстера у Львові. Фото: Новини.LIVE

Виставка Beautiful Numbers у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Тут представлені 27 робіт. Виставка порушує безліч важливих соціальних тем. Я деякий час сумнівався, чи є зараз сенс робити цю виставку в Україні, з урахуванням ситуації, але я спілкувався з різними людьми, зі студентами, і я радий, що ми все ж таки привезли цю виставку", — сказав автор.

Менеджерка виставки Саша Бобрицька розповіла, що ідея привезти картини до Львова з'явилася несподівано, але митець радо на неї відгукнувся. Виставку автор Beautiful Numbers готував саме для України, тож українці стануть першими у світі, хто побачить картини.

"Минулого року на "Дизаріумі" Штефан в нас був як спікер, він розповідав про цей проєкт, він в нього доволі довгий. І хтось запитав, чому він не привозить виставку до України. Він задумався, а через кілька місяців погодився. І цю серію робіт він зробив саме для України", — розповіла менеджерка виставки.

Проєкт реалізувала дизайнерська конференція "Дизаріум", культурний простір МОТ від команди don’t Take Fake та за підтримки компанії Alterra Group.

У Львові відкрилася виставка Beautiful Numbers. Фото: Новини.LIVE

Картини на виставці Beautiful Numbers у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 23 вересня, в день народження видатної співачки Соломії Крушельницької, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька". Історія виставки розпочалася минулого року в Італії.

Також Новини.LIVE писали, що у День захисників і захисниць України в Одесі відкрилася виставка, присвячена 86 дням героїчної оборони Маріуполя. Літопис створили самі оборонці та мешканці міста.