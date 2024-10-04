Выставка дизайнера Загмайстера во Львове — фото

Открытие выставки Стефана Загмастера Beautiful Numbers во Львове. Фото: Новини.LIVE

Выставка всемирно известного графического дизайнера и художника Стефана Загмастера Beautiful Numbers открылась сегодня во Львове. Украинцы стали первыми, кто увидит работы этой коллекции, ведь автор создавал выставку именно для Украины.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в пятницу, 4 октября.

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Выставка Стефана Загмастера Beautiful Numbers во Львове. Фото: Новини.LIVE

Выставка Beautiful Numbers во Львове

Стефан Загмастер — известный дизайнер из Австрии, живущий и работающий в Нью-Йорке, двукратный лауреат премии "Грэмми".

Новая коллекция работ Загмастера Beautiful Numbers демонстрирует улучшение в развитии человечества со временем, предлагая посетителям оптимистическое и послание: "Сейчас лучше", что вдохновляет.

Картины Стефана Загмастера во Львове. Фото: Новини.LIVE

Выставка Beautiful Numbers во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Тут представлены 27 работ. Выставка поднимает множество важных социальных тем. Я некоторое время сомневался, есть ли сейчас смысл делать эту выставку в Украине, с учетом ситуации, но я общался с разными людьми, со студентами, и я рад, что мы все же таки привезли эту выставку", — сказал автор.

Менеджер выставки Саша Бобрицкая рассказала, что идея привезти картины во Львов появилась неожиданно, но художник радостно на нее отозвался. Выставку автор Beautiful Numbers готовил именно для Украины, так что украинцы станут первыми в мире, кто увидит картины.

"В прошлом году на "Дизариуме" Штефан у нас был как спикер, он рассказывал об этом проекте, он у него довольно длинный. И кто-то спросил, почему он не привозит выставку в Украину. Он задумался, а через несколько месяцев согласился. И эту серию работ он сделал именно для Украины", — рассказала менеджер выставки.

Проект реализовала дизайнерская конференция "Дизариум", культурное пространство МОТ от команды don't Take Fake и при поддержке компании Alterra Group.

Во Львове открылась выставка Beautiful Numbers. Фото: Новини.LIVE

Картины на выставке Beautiful Numbers во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 23 сентября, в день рождения выдающейся певицы Саломеи Крушельницкой, во Львове состоялось открытие необычной выставки "Гранд-тур. Саломея Крушельницкая". История выставки началась в прошлом году в Италии.

Также Новини.LIVE писали, что в День защитников и защитниц Украины в Одессе открылась выставка, посвященная 86 дням героической обороны Мариуполя. Летопись создали сами защитники и жители города.