Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове открылась выставка всемирно известного дизайнера — фоторепортаж arrow

Во Львове открылась выставка всемирно известного дизайнера — фоторепортаж

4 октября 2024 16:56
Галина Шподарева - редактор
Выставка дизайнера Загмайстера во Львове — фото
Открытие выставки Стефана Загмастера Beautiful Numbers во Львове. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

Выставка всемирно известного графического дизайнера и художника Стефана Загмастера Beautiful Numbers открылась сегодня во Львове. Украинцы стали первыми, кто увидит работы этой коллекции, ведь автор создавал выставку именно для Украины.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в пятницу, 4  октября. 

Читайте также:
Выставка картин Стефана Загмастера во Львове
Выставка Стефана Загмастера Beautiful Numbers во Львове. Фото: Новини.LIVE

Выставка Beautiful Numbers во Львове

Стефан Загмастер — известный дизайнер из Австрии, живущий и работающий в Нью-Йорке, двукратный лауреат премии "Грэмми".

Новая коллекция работ Загмастера Beautiful Numbers демонстрирует улучшение в развитии человечества со временем, предлагая посетителям оптимистическое и послание: "Сейчас лучше", что вдохновляет.

Во Львове открылась выставка всемирно известного дизайнера — фоторепортаж - фото 2
Картины Стефана Загмастера во Львове. Фото: Новини.LIVE
Картины на выставке Beautiful Numbers
Выставка Beautiful Numbers во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Тут представлены 27 работ. Выставка поднимает множество важных социальных тем. Я некоторое время сомневался, есть ли сейчас смысл делать эту выставку в Украине, с учетом ситуации, но я общался с разными людьми, со студентами, и я рад, что мы все же таки привезли эту выставку", — сказал автор.

Менеджер выставки Саша Бобрицкая рассказала, что идея привезти картины во Львов появилась неожиданно, но художник радостно на нее отозвался. Выставку автор Beautiful Numbers готовил именно для Украины, так что украинцы станут первыми в мире, кто увидит картины.

"В прошлом году на "Дизариуме" Штефан у нас был как спикер, он рассказывал об этом проекте, он у него довольно длинный. И кто-то спросил, почему он не привозит выставку в Украину. Он задумался, а через несколько месяцев согласился. И эту серию работ он сделал именно для Украины", — рассказала менеджер выставки.

Проект реализовала дизайнерская конференция "Дизариум", культурное пространство МОТ от команды don't Take Fake и при поддержке компании Alterra Group.

выставка картин австрийского дизайнера
Во Львове открылась выставка Beautiful Numbers. Фото: Новини.LIVE
Beautiful Numbers, Львов
Картины на выставке Beautiful Numbers во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 23 сентября, в день рождения выдающейся певицы Саломеи Крушельницкой, во Львове состоялось открытие необычной выставки "Гранд-тур. Саломея Крушельницкая". История выставки началась в прошлом году в Италии.

Также Новини.LIVE писали, что в День защитников и защитниц Украины в Одессе открылась выставка, посвященная 86 дням героической обороны Мариуполя. Летопись создали сами защитники и жители города.

Львов картины искусство выставки художники Дизайн

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:12 В Беларуси задержана женщина, которая опубликовала видео атаки "шахеда"

18:12 В Харькове продолжается бабье лето — насколько подскочит столбик термометра завтра

18:08 В Украине обличитель коррупции впервые получил денежное вознаграждение — подробности

18:06 Украина получит от Франции 12 самоходных гаубиц CAESAR

17:59 В Беларуси задержана женщина за то, что камера на ее доме сняла падение "Шахеда"

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:53 В городе на Одесчине массово убивают собак — что известно

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

17:48 В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во Львове завтра

17:45 Ученики начальных классов с октября будут питаться бесплатно

17:42 Россияне в семи километрах от Покровска - какая ситуация в городе

18:12 В Беларуси задержана женщина, которая опубликовала видео атаки "шахеда"

18:12 В Харькове продолжается бабье лето — насколько подскочит столбик термометра завтра

18:08 В Украине обличитель коррупции впервые получил денежное вознаграждение — подробности

18:06 Украина получит от Франции 12 самоходных гаубиц CAESAR

17:59 В Беларуси задержана женщина за то, что камера на ее доме сняла падение "Шахеда"

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:53 В городе на Одесчине массово убивают собак — что известно

17:48 В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во Львове завтра

17:45 Ученики начальных классов с октября будут питаться бесплатно

17:42 Россияне в семи километрах от Покровска - какая ситуация в городе

17:41 Скончался бывший президент ФФУ Анатолий Коньков

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября