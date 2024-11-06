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У центрі Львова відкриють вулицю, що була перекрита 14 років

6 листопада 2024 22:41
Євгенія Брюховецька - редактор
На вулиці Федоровича у Львові 7 листопада приберуть паркан
Паркан на вулиці Федоровича. Фото: Львівська міська рада
Євгенія Брюховецька - редактор

У центрі Львова планують відкрити вулицю Федоровича для пішоходів та спеціалізованої техніки. Вона була перекрита протягом 14 років.

Про це пише ZAXID.NET у середу, 6 листопада.

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Завтра з проїзної частини вулиці Федоровича приберуть огорожу будівельного майданчика, яка була встановлена протягом 14 років. Термін дозволу на його влаштування вже давно минув, а жодних робіт там не проводиться.

"Тож ми демонтуємо огорожу, яка розташована на проїзній частині вулиці, почистимо вулицю від будівельних матеріалів, які розміщені на проїзній частині вулиці, і перенесемо паркан вздовж колишнього будівельного майданчика", — сказала голова Галицької районної адміністрації Галина Гладяк.

Вона уточнила, що контейнери для побутових відходів, які там встановлені, розмістять поруч. Згодом їх планують замінити підземними.

Зазначимо, що вулиця Федоровича, яка розташована між вулицями Руською та Староєврейською, була закрита у 2010 році через будівництво готелю на місці зруйнованого будинку.

Але будівництво зупинилося на етапі фундаменту після того, як кілька єврейських організацій подали позову до суду.

Нагадаємо, львівський театр імені Леся Курбаса вже довгий час претендує на третій та четвертий поверхи будівлі. У міськраді зазначили, що їх планують передати Львівській медичній академії для навчання студентів.

Також ми писали, що 7-8 жовтня у Києві перекриють одну з вулиць у Подільському районі для руху громадського транспорту.

вулиці громадський транспорт українці водії дороги Львів

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