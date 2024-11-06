Заборона Telegram у ЛНУ у Львові — коментар університету

Львівський національний університет імені Івана Франка. Фото: Вікіпедія

З метою підвищення кібербезпеки у Львівському національному університеті імені Івана Франка заборонили Telegram. Сьогодні керівництво вишу прокоментувало рішення щодо заборони на користуванні месенджером.

Про це повідомили Новини.LIVE у середу, 6 листопада.

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У коментарі Новини.LIVE проректор Віталій Кухарський повідомив, що університет отримав документ від Міністерства освіти і науки України з рекомендацією не користуватися месенджером Telegram у службових цілях.

"Це не може бути локальною ініціативою і локальним документом для Львівського університету, я переконаний в тому, тому що цей документ, який ми отримали від Міністерства освіти і науки України, він ґрунтується на рішенні Національного комітету Національного центру з кібербезпеки при Національній Раді безпеки та оборони України, і де власне месенджер Telegram був визнаним потенційно небезпечним. Згідно з рекомендаціями Національної Ради безпеки і оборони України, Міністерство Освіти підготували цей лист на університети", — сказав проректор.

За словами освітянина, отримавши такий лист в часі війни керівництво вишу було зобов'язане зробити цей крок незалежно від бажань.

Наказ ректора ЛНУ. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Шевченка також заборонили користуватися месенджером Telegram у службових цілях.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні існують Telegram-канали, які поширюють інформацію про місця видачі повісток працівниками ТЦК та СП — адміністраторів таких каналів каратимуть.