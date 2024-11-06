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Во Львовском университете объяснили запрет Telegram

6 ноября 2024 17:59
Галина Шподарева - редактор
Запрет Telegram в ЛНУ во Львове — комментарий университета
Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Фото: Википедия
Галина Шподарева - редактор

В целях повышения кибербезопасности во Львовском национальном университете имени Ивана Франко запретили Telegram. Сегодня руководство вуза прокомментировало решение о запрете на пользование мессенджером.

Об этом сообщили Новини.LIVE в среду, 6 ноября.

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Во Львовском национальном университете им. Ивана Франко подтвердили запрет устанавливать и пользоваться мессенджером Telegram

В комментарии Новини.LIVE проректор Виталий Кухарский сообщил, что университет получил документ от Министерства образования и науки Украины с рекомендацией не пользоваться мессенджером Telegram в служебных целях.

"Это не может быть локальной инициативой и локальным документом для Львовского университета, я убежден в том, потому что этот документ, который мы получили от Министерства образования и науки Украины, он основывается на решении Национального комитета Национального центра по кибербезопасности при Национальном Совете безопасности и обороны Украины, и где собственно мессенджер Telegram был признан потенциально опасным. Согласно рекомендациям Национального Совета безопасности и обороны Украины, Министерство образования подготовили это письмо на университеты", — сказал проректор. 

По словам педагога, получив такое письмо во времени войны руководство вуза было обязано сделать этот шаг независимо от желаний.

Приказ ректора ЛНУ
Приказ ректора ЛНУ. Фото: соцсети

Напомним, в Киевском национальном университете имени Шевченко также запретили пользоваться мессенджером Telegram в служебных целях.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине существуют Telegram-каналы, которые распространяют информацию о местах выдачи повесток работниками ТЦК и СП — администраторов таких каналов будут наказывать.

Университет приложение вузы Львов Telegram

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