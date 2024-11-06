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В центре Львова откроют улицу, которая была перекрыта 14 лет

6 ноября 2024 22:41
Евгения Брюховецкая - редактор
На улице Федоровича во Львове 7 ноября уберут забор
Забор на улице Федоровича. Фото: Львовский городской совет
Евгения Брюховецкая - редактор

В центре Львова планируется открыть улицу Федоровича для пешеходов и специализированной техники. Она была перекрыта в течение 14 лет.

Об этом пишет ZAXID.NET в среду, 6 ноября.

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Завтра с проезжей части улицы Федоровича уберут забор строительной площадки, который был установлен в течение 14 лет. Срок разрешения на его устройство уже давно истек, а никаких работ там не производится.

"Поэтому мы демонтируем ограждение, расположенное на проезжей части улицы, почистим улицу от строительных материалов, размещенных на проезжей части улицы, и перенесем забор вдоль бывшей строительной площадки", — сказала глава Галицкой районной администрации Галина Гладяк.

Она уточнила, что контейнеры для установленных там бытовых отходов разместят рядом. Позже их планируют заменить подземными.

Отметим, что улица Федоровича, расположенная между улицами Руськой и Староеврейской, была закрыта в 2010 году из-за строительства гостиницы на месте разрушенного дома.

Но строительство остановилось на этапе фундамента после того, как несколько еврейских организаций подали иск в суд.

Напомним, львовский театр имени Леся Курбаса уже долгое время претендует на третий и четвертый этажи здания. В горсовете отметили, что их планируют передать Львовской медицинской академии для обучения студентов.

Также мы писали, что 7-8 октября в Киеве будет перекрыта одна из улиц в Подольском районе для движения общественного транспорта.

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