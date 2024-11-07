Демонтаж рынка Світлиця во Львове — в городском совете назвали дальнейшие шаги

Демонтаж построек на рынке "Світлиця" во Львове. Фото: Львовский городской совет

Во Львове демонтируют рынок "Світлиця" из-за реконструкции улицы Миколайчука. Город выделит новый участок для построек предпринимателей.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

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Зубач заявил, что предприниматели добровольно согласились забрать свои сооружения в связи с реконструкцией улицы Миколайчука во Львове. По его словам, город выделит новый участок для рынка. Сейчас работы по демонтажу выполнены на 70-80%.

Демонтаж рынка "Світлиця" во Львове. Фото: Львовский городской совет

"Предприниматели все забирают сами, добровольно. У них завершился договор аренды земельного участка. Но мы нашли общий язык. Все согласились, что рынок, скажем так, отжил свое и выглядел не лучшим образом", — отметил заместитель городского головы Львова.

Он добавил, что на месте рынка "Світлиця" будет другая дорожная инфраструктура.

"Во время проектирования реконструкции улицы Миколайчука еще и стало очевидно, что рынок здесь остаться не может. Поэтому договорились, что предприниматели будут работать на другой локации в другом формате", — подчеркнул Зубач.

Напомним, в центре Львова планируется открыть улицу Федоровича для пешеходов и специализированной техники. Она была перекрыта в течение 14 лет.

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