Демонтаж рынка Світлиця во Львове — в городском совете назвали дальнейшие шаги

Демонтаж львовского рынка — у Садового назвали дальнейшие шаги
Во Львове демонтируют рынок "Світлиця" из-за реконструкции улицы Миколайчука. Город выделит новый участок для построек предпринимателей.
Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.
Демонтаж конструкций рынка "Світлиця"
Зубач заявил, что предприниматели добровольно согласились забрать свои сооружения в связи с реконструкцией улицы Миколайчука во Львове. По его словам, город выделит новый участок для рынка. Сейчас работы по демонтажу выполнены на 70-80%.
"Предприниматели все забирают сами, добровольно. У них завершился договор аренды земельного участка. Но мы нашли общий язык. Все согласились, что рынок, скажем так, отжил свое и выглядел не лучшим образом", — отметил заместитель городского головы Львова.
Он добавил, что на месте рынка "Світлиця" будет другая дорожная инфраструктура.
"Во время проектирования реконструкции улицы Миколайчука еще и стало очевидно, что рынок здесь остаться не может. Поэтому договорились, что предприниматели будут работать на другой локации в другом формате", — подчеркнул Зубач.
Напомним, в центре Львова планируется открыть улицу Федоровича для пешеходов и специализированной техники. Она была перекрыта в течение 14 лет.
Раньше мы писали, что театр имени Леся Курбаса во Львове претендует на третий и четвертый этажи здания. В горсовете отметили, что их планируется передать Львовской медицинской академии.
Читайте Новини.LIVE!