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На Личаківському кладовищі у Львові розпочалися поминальні дні

31 жовтня 2024 19:14
Євгенія Брюховецька - редактор
Поминальні дні у Львові-2024 - на Личаківському кладовищі запалили лампадки
Личаківське кладовище. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові у четвер, 31 жовтня, розпочалися щорічні поминальні дні на Личаківському кладовищі. Вони триватимуть на тлі почесних поховань.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Поминальні дні у Львові

У Львові з молитви та запалення лампадок розпочали поминальні дні на Личаківському кладовищі. Зазначимо, що на заході України їх проводять щороку у перші дні листопада. За традицією, люди відвідують могили рідних та приносять туди квіти й запалюють лампадки.

У вечірню пору весь цвинтар яскраво освічується свічками. Таким чином, віряни різних конфесій згадують про всіх, хто покинув цей світ.

Початок листопада у католицькій церкві присвячується пам'яті померлих: 1 листопада День всіх святих, а 2 листопада — День усіх вірних померлих.

Нагадаємо, на Личаківському кладовищі вандали пошкодили 17 могил українських захисників. 

Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників, які вчинили наругу над могилами воїнів.

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