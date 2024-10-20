Вандалізм на полі почесних поховань у Львові— поліція встановлює злоумисників

Пошкоджена могила захисника на Личаківському кладовищі у Львові. Фото: Євген Бойко

У ніч проти 20 жовтня на Личаківському кладовищі у Львові вандали пошкодили могили українських захисників. Правоохоронці встановлюють зловмисників.

Про це повідомила пресслужба поліції у Львівській області у неділю, 20 жовтня.

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У неділю, 20 жовтня, о 09:30 до поліції надійшло повідомлення про пошкодження могил українських військовослужбовців на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.

Повідомляється, що на місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників", — йдеться у повідомленні.

Також вирішується питання правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, депутат Львівської міської ради Євген Бойко повідомляв, що на кладовищі у Львові 20 жовтня вандали пошкодили 23 могили, серед яких 17 могил українських захисників.

Раніше ми писали про те, що у Києві на міському кладовищі по вулиці Стеценка було затримано чоловіка, який пошкодив місце поховання загиблого військовослужбовця.