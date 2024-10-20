Вандализм на поле почетных захоронений во Львове — полиция устанавливает злоумышленников

Поврежденная могила защитника на Лычаковском кладбище во Львове. Фото: Евгений Бойко

В ночь на 20 октября на Лычаковском кладбище во Львове вандалы повредили могилы украинских защитников. Правоохранители устанавливают злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба полиции во Львовской области в воскресенье, 20 октября.

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В воскресенье, 20 октября, в 09:30 в полицию поступило сообщение о повреждении могил украинских военнослужащих на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища во Львове.

Сообщается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины.

"Правоохранители принимают все меры для установления лиц злоумышленников, которые совершили надругательство над могилами защитников", — говорится в сообщении.

Также решается вопрос правовой квалификации инцидента.

Напомним, депутат Львовского городского совета Евгений Бойко сообщал, что на кладбище во Львове 20 октября вандалы повредили 23 могилы, среди которых 17 могил украинских защитников.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на городском кладбище по улице Стеценко был задержан мужчина, который повредил место захоронения погибшего военнослужащего.