У Львові вандали пошкодили 17 могил українських захисників — фото

Зруйнована могила захисника у Львові. Фото: Бойко

У Львові на Личаківському кладовищі вандали пошкодили 17 могил українських захисників. На місці події працюють служби, які аналізують записи з камер спостереження для виявлення злочинців.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у неділю, 20 жовтня.

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Акт вандалізму на кладовищі Львова

Вночі 20 жовтня близько 02:42 на Личаківському кладовищі у Львові вандали здійснили наругу над могилами українських захисників.

Пошкоджена могила на Личаківському кладовищі. Фото: Бойко

"Вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища", — зазначив депутат Євген Бойко.

Він додав, що наразі на місці працюють відповідні служби, які передивляються камери спостереження.

Акт вандалізму на кладовищі Львова. Фото: Бойко

"Будьте певні негідники понесуть покарання", — підкреслив Бойко.

За попередньою інформацією на кладовищі було пошкоджено 23 могили, серед яких 17 могил українських захисників, три могили політв'язнів та дві — волонтерів.

Розгромлена могила українського захисника у Львові. Фото: Бойко

Нагадаємо, у Києві на міському кладовищі по вулиці Стеценка затримали чоловіка, який пошкодив місце поховання загиблого військовослужбовця. Чоловік був п'яним.

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