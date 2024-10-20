У Львові вандали пошкодили 17 могил українських захисників — фото

На Личаківському кладовищі у Львові вандали пошкодили могили захисників — фото
У Львові на Личаківському кладовищі вандали пошкодили 17 могил українських захисників. На місці події працюють служби, які аналізують записи з камер спостереження для виявлення злочинців.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у неділю, 20 жовтня.
Акт вандалізму на кладовищі Львова
Вночі 20 жовтня близько 02:42 на Личаківському кладовищі у Львові вандали здійснили наругу над могилами українських захисників.
"Вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища", — зазначив депутат Євген Бойко.
Він додав, що наразі на місці працюють відповідні служби, які передивляються камери спостереження.
"Будьте певні негідники понесуть покарання", — підкреслив Бойко.
За попередньою інформацією на кладовищі було пошкоджено 23 могили, серед яких 17 могил українських захисників, три могили політв'язнів та дві — волонтерів.
Нагадаємо, у Києві на міському кладовищі по вулиці Стеценка затримали чоловіка, який пошкодив місце поховання загиблого військовослужбовця. Чоловік був п'яним.
Раніше ми повідомляли про те, що в Одесі юнак палив прапорці на честь загиблих воїнів на Європейській площі й при цьому говорив якісь незрозумілі речі.
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