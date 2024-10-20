Во Львове вандалы повредили 17 могил украинских защитников — фото

На Лычаковском кладбище во Львове вандалы повредили могилы защитников — фото
Во Львове на Лычаковском кладбище вандалы повредили 17 могил украинских защитников. На месте происшествия работают службы, анализирующие записи с камер наблюдения для обнаружения преступников.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в воскресенье, 20 октября.
Акт вандализма на кладбище Львова
Ночью 20 октября около 02:42 на Лычаковском кладбище во Львове вандалы совершили надругательство над могилами украинских защитников.
"Вандалы совершили надругательство над могилами наших Героев на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища", — отметил депутат Евгений Бойко.
Он добавил, что сейчас на месте работают соответствующие службы, которые просматривают камеры наблюдения.
"Будьте уверены, негодяи понесут наказание", — подчеркнул Бойко.
По предварительной информации на кладбище было повреждено 23 могилы, среди которых 17 могил украинских защитников, три могилы политзаключенных и две - волонтеров.
Напомним, в Киеве на городском кладбище по улице Стеценко задержан мужчина, который повредил место захоронения погибшего военнослужащего. Мужчина был пьян.
Ранее мы сообщали о том, что в Одессе юноша сжигал флажки в честь погибших воинов на Европейской площади и при этом говорил какие-то непонятные вещи.
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