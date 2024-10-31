Поминальные дни во Львове-2024 - на Лычаковском кладбище зажгли лампадки

Лычаковское кладбище. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в четверг, 31 октября, начались ежегодные поминальные дни на Лычаковском кладбище. Они будут продолжаться на фоне почетных похоронов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Поминальные дни во Львове

Во Львове с молитвы и зажигания лампадок начали поминальные дни на Лычаковском кладбище. Отметим, что на западе Украины они проводятся ежегодно в первые дни ноября. По традиции люди посещают могилы родных и приносят туда цветы и зажигают лампадки.

В вечернее время все кладбище ярко освещается свечами. Таким образом, верующие разных конфессий вспоминают обо всех, кто покинул этот мир.

Начало ноября в католической церкви посвящается памяти умерших: 1 ноября День всех святых, а 2 ноября — День всех верных умерших.

Напомним, на Лычаковском кладбище вандалы повредили 17 могил украинских защитников.

В настоящее время правоохранители устанавливают злоумышленников, совершивших надругательство над могилами воинов.