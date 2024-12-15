Пластуны передали Вифлеемский огонь миру семьям погибших военных во Львове

Пластуны привезли Вифлеемский огонь мира во Львов — фото
Украинские пластуны в воскресенье, 15 декабря, привезли Вифлеемский огонь мира во Львов. Его передали семьям погибших бойцов.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Вифлеемский огонь мира
Так, в этом году символ света и поддержки Вифлеемский огонь первым передали родным павших украинских защитников.
В первую очередь, его принесли на Лычаковское кладбище и на Марсовое поле, где передали родным павших Героев.
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Лычаковское кладбище. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE
В комментарии Новини.LIVE председатель Львовской ячейки Пласта Дарья Доскоч отметила, что таким образом украинские пластуны почтили наших Героев и поблагодарили их.
Напомним, в ноябре во Львове была организована высадка деревьев. Ее осуществили родные и близкие погибших защитников Украины в память о них.
Также мы писали, что в первые дни ноября на Лычаковском кладбище прошли поминальные дни.
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