Пластуны передали Вифлеемский огонь миру семьям погибших военных во Львове

Вифлеемский огонь. Фото: Новини.LIVE

Украинские пластуны в воскресенье, 15 декабря, привезли Вифлеемский огонь мира во Львов. Его передали семьям погибших бойцов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Так, в этом году символ света и поддержки Вифлеемский огонь первым передали родным павших украинских защитников.

В первую очередь, его принесли на Лычаковское кладбище и на Марсовое поле, где передали родным павших Героев.

Лычаковское кладбище. Фото: Новини.LIVE

Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE

Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE

Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE

Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE

Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE

Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE 1/7 ​ 7

В комментарии Новини.LIVE председатель Львовской ячейки Пласта Дарья Доскоч отметила, что таким образом украинские пластуны почтили наших Героев и поблагодарили их.

Напомним, в ноябре во Львове была организована высадка деревьев. Ее осуществили родные и близкие погибших защитников Украины в память о них.

Также мы писали, что в первые дни ноября на Лычаковском кладбище прошли поминальные дни.