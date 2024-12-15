Садовый зажег Вифлеемский огонь мира на Полях почетных захоронений во Львове

Садовый зажег Вифлеемский огонь на могилах защитников
Во Львов в воскресенье, 15 декабря, привезли Вифлеемский огонь. Мэр города Андрей Садовый вместе с людьми зажег его на Полях почетных захоронений воинов.
Об этом он сообщил в Facebook.
Вифлеемский огонь во Львове
"Львовские пластуны начали новую традицию: огонь привезли с места рождения Иисуса Христа и сегодня зажгли на Полях почетных захоронений Защитников Украины во Львове", — подчеркнул Садовый.
В комментарии Новини.LIVE Садовый рассказал, что семьи Героев получили огонь первыми, а уже после них его получит вся громада.
"Это большой символизм, потому что здесь место силы", — подчеркнул он.
После этого огонь будет распространен по всей Украине.
Садовый пожелал, чтобы этот свет дарил новую надежду, веру в победу и согревал всех, кому нужна поддержка.
Напомним, 15 декабря украинские пластуны доставили Вифлеемский огонь мира во Львов.
Также 14 декабря во Львове отметили десятую годовщину общественной организации "Будуємо Україну Разом".
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