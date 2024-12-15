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Садовый зажег Вифлеемский огонь на могилах защитников

15 декабря 2024 18:11
Аркадий Пастула - Редактор
Садовый зажег Вифлеемский огонь мира на Полях почетных захоронений во Львове
Мэр Львова Андрей Садовый и Вифлеемский огонь. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львов в воскресенье, 15 декабря, привезли Вифлеемский огонь. Мэр города Андрей Садовый вместе с людьми зажег его на Полях почетных захоронений воинов.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Вифлеемский огонь во Львове

"Львовские пластуны начали новую традицию: огонь привезли с места рождения Иисуса Христа и сегодня зажгли на Полях почетных захоронений Защитников Украины во Львове", — подчеркнул Садовый.

В комментарии Новини.LIVE Садовый рассказал, что семьи Героев получили огонь первыми, а уже после них его получит вся громада. 

"Это большой символизм, потому что здесь место силы", — подчеркнул он.

Вифлеемский огонь во Львове 15 декабря
Вифлеемский огонь во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Во Львове на могилах воинов зажгли Вифлеемский огонь
Вифлеемский огонь во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

После этого огонь будет распространен по всей Украине.

Могилы защитников во Львове
Поле почетных захоронений Защитников Украины в Львове. Фото: Новини.LIVE
Место захоронения военных во Львове
Поле почетных захоронений Защитников Украины в Львове. Фото: Новини.LIVE
Вифлеемский огонь
Люди с Вифлеемским огнем во Львове Фото: Новини.LIVE

Садовый пожелал, чтобы этот свет дарил новую надежду, веру в победу и согревал всех, кому нужна поддержка.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 15 декабря украинские пластуны доставили Вифлеемский огонь мира во Львов.

Также 14 декабря во Львове отметили десятую годовщину общественной организации "Будуємо Україну Разом".

война ВСУ Львов Андрей Садовый огонь

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