Садовый зажег Вифлеемский огонь мира на Полях почетных захоронений во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый и Вифлеемский огонь. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львов в воскресенье, 15 декабря, привезли Вифлеемский огонь. Мэр города Андрей Садовый вместе с людьми зажег его на Полях почетных захоронений воинов.

Об этом он сообщил в Facebook.

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"Львовские пластуны начали новую традицию: огонь привезли с места рождения Иисуса Христа и сегодня зажгли на Полях почетных захоронений Защитников Украины во Львове", — подчеркнул Садовый.

В комментарии Новини.LIVE Садовый рассказал, что семьи Героев получили огонь первыми, а уже после них его получит вся громада.

"Это большой символизм, потому что здесь место силы", — подчеркнул он.

Вифлеемский огонь во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Вифлеемский огонь во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

После этого огонь будет распространен по всей Украине.

Поле почетных захоронений Защитников Украины в Львове. Фото: Новини.LIVE

Поле почетных захоронений Защитников Украины в Львове. Фото: Новини.LIVE

Люди с Вифлеемским огнем во Львове Фото: Новини.LIVE

Садовый пожелал, чтобы этот свет дарил новую надежду, веру в победу и согревал всех, кому нужна поддержка.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 15 декабря украинские пластуны доставили Вифлеемский огонь мира во Львов.

Также 14 декабря во Львове отметили десятую годовщину общественной организации "Будуємо Україну Разом".