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Скаути передали Вифлеємський вогонь Києву — відео

15 грудня 2024 18:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Українські скаути поділилися враженнями від передачі Вифлеємського вогню
Діти на передачі Вифлеємського вогню. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські пластуни у неділю, 15 грудня, привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова. Далі його передали до Києва та ще у 21 місто України.

Скаути, які передавали вогонь, поділилися враженнями у коментарі Новини.LIVE.

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Маленькі скаути Олексій та Даяна розповіли, що на початку церемонії дуже хвилювалися.

"Я спершу переживала, але одночасно була радість, щастя, щось добре. Тобто це для мене була нова подія. Я зрозуміла, що тут нічого страшного", — сказала Даяна.

А Олексій додав, що в процесі передачі вогню всі хвилювання зникли й змінилися на щасливі та позитивні емоції.

Нагадаємо, першим Вифлеємський вогонь передали рідним полеглих українських захисників у Львові.

Потім мер міста Андрій Садовий разом з людьми запалив його на Полях почесних поховань воїнів.

Київ діти Львів військові вогонь

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