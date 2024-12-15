Украинские скауты поделились впечатлениями от передачи Вифлеемского огня

Дети на передаче Вифлеемского огня. Фото: Новини.LIVE

Украинские пластуны в воскресенье, 15 декабря, привезли Вифлеемский огонь мира во Львов. Затем его передали в Киев и еще в 21 город Украины.

Скауты, передававшие огонь, поделились впечатлениями в комментарии Новини.LIVE.

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Маленькие скауты Алексей и Даяна рассказали, что в начале церемонии очень переживали.

"Я сначала переживала, но одновременно была радость, счастье, что-то хорошее. То есть это для меня было новое событие. Я поняла, что здесь ничего страшного", — сказала Даяна.

А Алексей добавил, что в процессе передачи огня все волнения исчезли и сменились счастливыми и положительными эмоциями.

Напомним, первым Вифлеемский огонь передали родным павших украинских защитников во Львове.

Затем мэр города Андрей Садовый вместе с людьми зажег его на Полях почетных захоронений воинов.