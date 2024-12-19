У Львові мешканці будинку посварилися через встановлення пандуса — Садовий відреагував

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Укрінформ

У Львові між мешканцями одного з будинків виникнув скандал через встановлення пандуса біля входу. Мер міста Андрій Садовий дізнався про це непорозуміння та зазначив, що мешканці повинні керуватися принципами людяності.

Про це Садовий написав у Telegram.

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Встановлення пандуса в будинку

"З матеріалу Суспільного дізнався про непорозуміння, яке виникло між мешканцями будинку, де встановлюють пандус", — йдеться у повідомленні.

Садовий розповів, що у цьому будинку живе ветеран, герой Львова та країни. А тому першочерговий обов'язок міста — забезпечити для нього максимально комфортні умови.

Мер зауважив, що розуміє дискусії через будь-які зміни в інфраструктурі будинків, але в цьому випадку насамперед варто керуватися принципами людяності.

Так, вже сьогодні Уповноважена з питань доступності Ірина Маруняк здійснить робочий візит на місце, аби оглянути підʼїзд і знайти найкраще технічне рішення для облаштування пандуса.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, у Львові підписали меморандум про відновлення Музею генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича на Білогорщі, який був знищений внаслідок російського удару.

Також ми писали, що Мер Львова Андрій Садовий та мер Харкова Ігор Терехов офіційно підписали угоду про співпрацю.