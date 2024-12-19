Во Львове жильцы дома поссорились из-за установки пандуса — Садовый отреагировал

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Укринформ

Во Львове между жителями одного из домов возник скандал из-за установки пандуса у входа. Мэр города Андрей Садовый узнал об этом недоразумении и отметил, что жители должны руководствоваться принципами человечности.

Об этом Садовый написал в Telegram.

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Установка пандуса в доме

"Из материала Суспільного узнал о недоразумении, возникшем между жильцами дома, где устанавливают пандус", — говорится в сообщении.

Садовой рассказал, что в доме живет ветеран, герой Львова и страны. Поэтому первоочередная обязанность города — обеспечить для него максимально комфортные условия.

Мэр отметил, что понимает дискуссии из-за любых изменений в инфраструктуре домов, но в этом случае, прежде всего, следует руководствоваться принципами человечности.

Так, уже сегодня Уполномоченная по вопросам доступности Ирина Маруняк посетит с рабочим визитом место, чтобы осмотреть подъезд и найти лучшее техническое решение для обустройства пандуса.

Скриншот поста Садового

Напомним, во Львове подписали меморандум о возобновлении Музея генерал-хорунжого Украинской повстанческой армии Романа Шухевича на Белогорще, который был уничтожен в результате российского удара.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве.