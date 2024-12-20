Парк 700-річчя Львова не забудовуватимуть — Садовий повідомив рішення

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий спростував інформацію про можливе будівництво спортивної інфраструктури на території парку 700-річчя Львова. Він наголосив, що межі відпочинкової паркової зони залишаться незмінними, а ділянка, про яку йдеться, є господарською частиною ЛКП "Зелений Львів", яку підприємство використовує для власних потреб.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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Днями у соціальних мережах з'явилася інформація, що нібито півтора гектара парку 700-річчя Львова планують забудувати тенісними кортами. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Ділянка, яка може бути задіяна для будівництва спортивної інфраструктури, не є частиною рекреаційної зони, де мешканці проводять відпочинок. Андрій Садовий зазначив, що наразі жодних рішень щодо будівництва спортивних об’єктів не прийматимуть

"Вчора у соціальних мережах виникла дискусія стосовно будівництва тенісних кортів у парку. Про що мова? Є наше комунальне підприємство "Зелений Львів". Воно має велику територію, частина якої межує з парком. Є ініціатива депутатів міської ради на території цього підприємства зробити спортивні корти. Сьогодні жодні рішення по цьому питанню прийматись не будуть. Потрібно прокомунікувати з мешканцями, пояснити де і що планується, врахувати всі зауваження і ризики. І тільки після цього будемо знову ставити це питання на розгляд сесії", – наголосив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Що відомо про парк 700-річчя Львова

Парк 700-річчя Львова — це одна з найбільших зелених зон міста, розташована у Франківському районі. Він був створений у 1960-х роках і є улюбленим місцем для прогулянок, відпочинку та занять спортом. Парк отримав назву на честь святкування 700-річчя Львова у 1956 році. Площа парку складає понад 20 гектарів, і він є важливим осередком рекреації для мешканців району.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий особисто перевірив пандус біля одного з будинків, який став причиною скандалу.

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