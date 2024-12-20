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Садовый сделал заявление про застройку парка 700-летия Львова

20 декабря 2024 11:32
Анастасия Постоенко - Редактор
Парк 700-летия Львова не будут застраивать — Садовый сообщил решение
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый опроверг информацию о возможном строительстве спортивной инфраструктуры на территории парка 700-летия Львова. Он подчеркнул, что границы парковой зоны отдыха останутся неизменными, а участок, о котором идет речь, является хозяйственной частью ЛКП "Зеленый Львов", которую предприятие использует для собственных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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На днях в социальных сетях появилась информация, что полтора гектара парка 700-летия Львова планируют застроить теннисными кортами. Однако эта информация не соответствует действительности. Участок, который может быть задействован для строительства спортивной инфраструктуры, не часть рекреационной зоны, где жители проводят отдых. Андрей Садовый отметил, что пока никаких решений по строительству спортивных объектов не будут приниматься.

"Вчера в социальных сетях возникла дискуссия относительно строительства теннисных кортов в парке. О чем речь? Есть наше коммунальное предприятие "Зеленый Львов". Оно имеет большую территорию, часть которой граничит с парком. Есть инициатива депутатов городского совета на территории этого предприятия сделать спортивные корты. Сегодня никакие решения по этому вопросу приниматься не будут. Нужно прокоммуницировать с жителями, объяснить где и что планируется, учесть все замечания и риски. И только после этого будем снова ставить этот вопрос на рассмотрение сессии", — отметил Андрей Садовый, городской голова Львова.

Что известно о парке 700-летия Львова

Парк 700-летия Львова — это одна из самых больших зеленых зон города, расположенная во Франковском районе. Он был создан в 1960-е годы и является любимым местом для прогулок, отдыха и занятий спортом. Парк получил название в честь празднования 700-летия Львова в 1956 году. Площадь парка составляет более 20 гектаров, и он является важным центром рекреации для жителей района.

Напомним, недавно Андрей Садовый лично проверил пандус возле одного из домов, ставшего причиной скандала.

Также во Львове приступят к восстановлению музея, который уничтожила Россия.

А недавно мэр Андрей Садовый подписал соглашение с мэром Харькова Игорем Тереховым.

скандал Львов парки строительство Андрей Садовый

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