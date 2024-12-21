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Садовый рассказал о чуде для семьи с девятью детьми

21 декабря 2024 09:23
Анастасия Постоенко - Редактор
Садовый рассказал как семья с девятью детьми нашла дом
Андрей Садовый общается с детьми. Фото: Львовский городской совет
Анастасия Постоенко - Редактор

Во Львове благотворители помогли построить дом для многодетной семьи. Девять детей были взяты под опеку родителей-воспитателей и они вместе будут проживать в просторном доме.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Андрей Садовый рассказал о девочке Ярине, которая мечтала встретить Рождество в собственном доме вместе с братьями и сестрами. В прошлом году, в канун праздников, она была очень расстроена. Ее мечту тогда считали почти невозможной, ведь найти семью, которая согласится взять на попечение сразу девять родных между собой детей, казалось чрезвычайно сложно.

Яринка Львов 9 детей
Девочка Яринка. Фото: ЛГС

Однако произошло чудо. Сегодня Яринка вместе с братьями и сестрами встречает гостей в новом доме. Эту мечту осуществили Елена и Андрей — родители-воспитатели, решившие подарить детям семейное тепло и любовь, приняв их всех в свою семью.

Садовый дети
Многодетная семья. Фото: ЛГС

Для большой семьи город выделил земельный участок, а здание построил немецкий благотворительный фонд "Мост в жизнь". Теперь этот дом семейного типа является самым большим во Львове по количеству родных детей.

"Родители-воспитатели Елена и Андрей — невероятные люди. Они взяли на попечение всех 9 деток. Представьте, какое же большое сердце у этих людей.
Город выделил землю, а германский благотворительный фонд "Мост в жизнь" построил для них дом. Это самый большой по количеству родных между собой детей семейного типа во Львове" , — рассказал Андрей Садовый.

Напомним, недавно Андрей Садовый сделал заявление по поводу слухов о застройке парка во Львове. Мэр города лично проверил пандус возле одного из домов, который стал причиной ссоры и скандала между соседями.

дети Львов гуманитарная помощь Андрей Садовый родители

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