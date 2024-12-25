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Проживают в Британии — почему сыновья Садового выехали за границу

25 декабря 2024 14:29
Ольга Антоновская - редактор
Сыновья Садового за границей — почему решили уехать из Украины
Екатерина Кит-Садовая. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Мэр Львова Андрей Садовый и его супруга Екатерина Кит-Садова воспитывают пятерых детей. Старшие сыновья супругов сейчас находятся за границей. Сама же семья не собиралась уезжать, даже после начала полномасштабного вторжения.

Об этом Екатерина Кит-Садова рассказала в интервью ТСН, опубликованном в среду, 25 декабря.

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Как отметила журналистка, старшие сыновья мэра Львова учатся за рубежом. Они переехали в Великобританию. На вопрос о том, думала ли семья главы города уезжать после начала полномасштабного вторжения, Екатерина Кит-Садова ответила категорически.

"Наверное, на третий день войны мне начали звонить и спрашивать, уезжаем ли мы. У меня вопрос такого не стоял выезжать. Абсолютно", — отметила Кит-Садова.

Супруги Садовых воспитывают пятерых мальчиков:

  • Ивана-Павла (2002 года рождения),
  • Фаддей-Лука (2004 года рождения),
  • Михаил (2006 года рождения),
  • Иосиф (2008 года рождения),
  • Антоний (2011 год рождения).

Напомним, Андрей Садовый посетил многодетную семью во Львове. Благотворители помогли построить дом для семьи. Девять детей взяли под опеку родители-воспитатели и они вместе будут проживать в просторном доме.

Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве. Целью объединения является совместная работа по привлечению международной поддержки для восстановления и развития украинских общин.

Львов Андрей Садовый политики Великобритания заграница

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