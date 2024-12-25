Сыновья Садового за границей — почему решили уехать из Украины

Екатерина Кит-Садовая. Фото: скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый и его супруга Екатерина Кит-Садова воспитывают пятерых детей. Старшие сыновья супругов сейчас находятся за границей. Сама же семья не собиралась уезжать, даже после начала полномасштабного вторжения.

Об этом Екатерина Кит-Садова рассказала в интервью ТСН, опубликованном в среду, 25 декабря.

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Как отметила журналистка, старшие сыновья мэра Львова учатся за рубежом. Они переехали в Великобританию. На вопрос о том, думала ли семья главы города уезжать после начала полномасштабного вторжения, Екатерина Кит-Садова ответила категорически.

"Наверное, на третий день войны мне начали звонить и спрашивать, уезжаем ли мы. У меня вопрос такого не стоял выезжать. Абсолютно", — отметила Кит-Садова.

Супруги Садовых воспитывают пятерых мальчиков:

Ивана-Павла (2002 года рождения),

Фаддей-Лука (2004 года рождения),

Михаил (2006 года рождения),

Иосиф (2008 года рождения),

Антоний (2011 год рождения).

Напомним, Андрей Садовый посетил многодетную семью во Львове. Благотворители помогли построить дом для семьи. Девять детей взяли под опеку родители-воспитатели и они вместе будут проживать в просторном доме.

Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве. Целью объединения является совместная работа по привлечению международной поддержки для восстановления и развития украинских общин.