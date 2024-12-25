Сыновья Садового за границей — почему решили уехать из Украины

Проживают в Британии — почему сыновья Садового выехали за границу
Мэр Львова Андрей Садовый и его супруга Екатерина Кит-Садова воспитывают пятерых детей. Старшие сыновья супругов сейчас находятся за границей. Сама же семья не собиралась уезжать, даже после начала полномасштабного вторжения.
Об этом Екатерина Кит-Садова рассказала в интервью ТСН, опубликованном в среду, 25 декабря.
Где сейчас находятся дети Садового
Как отметила журналистка, старшие сыновья мэра Львова учатся за рубежом. Они переехали в Великобританию. На вопрос о том, думала ли семья главы города уезжать после начала полномасштабного вторжения, Екатерина Кит-Садова ответила категорически.
"Наверное, на третий день войны мне начали звонить и спрашивать, уезжаем ли мы. У меня вопрос такого не стоял выезжать. Абсолютно", — отметила Кит-Садова.
Супруги Садовых воспитывают пятерых мальчиков:
- Ивана-Павла (2002 года рождения),
- Фаддей-Лука (2004 года рождения),
- Михаил (2006 года рождения),
- Иосиф (2008 года рождения),
- Антоний (2011 год рождения).
Напомним, Андрей Садовый посетил многодетную семью во Львове. Благотворители помогли построить дом для семьи. Девять детей взяли под опеку родители-воспитатели и они вместе будут проживать в просторном доме.
Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве. Целью объединения является совместная работа по привлечению международной поддержки для восстановления и развития украинских общин.
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