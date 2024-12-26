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Обладает особой силой — жена Садового описала характер мужа

26 декабря 2024 04:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Андрею Садовому удается стойко переносить все испытания судьбы благодаря особому характеру, говорит жена
Андрей Садовой с супругой. Фото: Instagram/Андрей Садовый
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Супруга мэра Львова Андрея Садового дала огромное интервью каналу ТСН, в котором рассказала много истории из личной жизни главы города. Среди них Екатерина Кот-Садовая описала устойчивый характер своего мужа.

Об этом сообщает ТСН.

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Екатерина Кот-Садовая говорит, что мэр Львова имеет какую-то силу, позволяющую ему стоически переносить все вызовы судьбы.

"Иногда я удивляюсь, он так стоически это все переносит. Что, я думаю, да уж дай ты слабину, чтобы я могла как-то прильнуть, как-то, знаете, как делается в фильмах или книжках, что прислонила, а он там всплакнул или как-то вздохнул. Нет. Андрей, ты как? Все хорошо! Все хорошо!", — рассказала жена Садового.

Ранее мы рассказывали, почему старшие сыновья мэра Львова Андрея Садового и его супруги Екатерины Кот-Садовой находятся за границей.

Также мы писали, что Андрей Садовой посетил многодетную семью во Львове. Благотворители помогли построить дом для семьи. Девять детей взяли под опеку родители-воспитатели, и они вместе будут проживать в просторном доме.

Львов Львовская область личная жизнь Андрей Садовый интервью характер

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