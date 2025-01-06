Елка из шевронов — Садовый показал свое новогоднее дерево

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый поздравил львовян с Крещением и показал елку из шевронов военных, которые выполняют боевые задачи на фронте. Он подчеркнул, что немало новых шевронов он привез из последней поездки к бойцам.

Об этом Андрей Садовый сообщил в своем Facebook.

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Елка из шевронов у Садового

"Христос Крещается! Количество комментариев под предыдущим постом растет. Елка наша также растет Спасибо всем, кто за эти дни принес или передал шевроны", — говорится в сообщении Садового.

Елка из шевронов у Андрея Садового. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Он также добавил, что немало шевронов он привез из последней поездки на Харьковщину и Донетчину. В предыдущем своем посте мэр Львова отметил, что на этом дереве шевроны, среди которых каждый может найти свои, свою бригаду или знакомый символ родного человека.

"А каких шевронов еще нет? Приглашаю на кофе", — написал Садовый.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Напомним, 6 января по случаю Крещения в центре Львова освятили воду. На торжествах присутствовал городской голова Андрей Садовый.

Также мы писали, что мэр Львова объявил о начале строительства крематория в городе. Он будет расположен на территории Голосковского кладбища.