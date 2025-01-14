Школа дронов во Львове — бойцы 3 ОШБр обучают всех желающих

Школа дронов во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады открыли во Львове школу fpv-дронов. Теперь каждый желающий может за шесть-девять дней пройти ознакомительные курсы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Школа fpv-дронов во Львове

Садовый рассказал, что ознакомительные курсы продлятся шесть-девять дней и пройти их может каждый желающий. Это поможет получить новую профессию, которая может пригодиться в армии. Учиться можно даже вечером после работы.

Школа дронов во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Школа дронов во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Школа дронов во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Школа дронов во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Школа дронов во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

"Здесь, как всегда, все очень технологично и удобно. Школа проводит обучение как для гражданских, так и для военных. Горжусь, что мы, как громада Львова, имеем возможность поддержать такие амбициозные идеи", — говорится в сообщении.

Мэр города не назвал точный адрес, но сообщил, что для записи на обучение и более подробной информации нужно обращаться на страницы бригады.

Напомним, недавно мэр Львова показал новогоднюю елку из шевронов военных. Он их получил от бойцов из Харьковской и Донецкой областей.

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