У Львові Андрій Садовий видав дітям-сиротам сертифікати на власне житло

Вручення сертифікатів. Фото: Андрій Садовий

У Львові мер Андрій Садовий вручив п'ятьом дітям-сиротам ключі від квартир. Тепер вони матимуть власне житло.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

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Діти-сироти отримали власне житло у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що п’ятеро дітей-сиріт отримали власні квартири. Молоді люди, які виросли без батьків, сьогодні отримали ключі від своїх нових домівок.

"Для них це початок нового життя — життя, у якому є свій дім, тепло і впевненість у завтрашньому дні", — повідомив Садовий.

Мер Львова зазначив, що квартири придбали завдяки співфінансуванню. Зокрема, з міського бюджету на це виділили 4,9 млн гривень, а ще 3,1 млн гривень внесли опікуни спільно з благодійниками.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відбувся захід для місцевих волонтерів. Також Андрій Садовий обурився скороченням бюджету для Львова на 2 млрд гривень. Він додав, що це може зашкодити підтримці українських воїнів.