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Садовый вручил сертификаты на квартиру пятерым детям-сиротам

8 января 2025 10:10
Анастасия Постоенко - Редактор
Во Львове Андрей Садовый выдал детям-сиротам сертификаты на собственное жилье
Вручение сертификатов. Фото: Андрей Садовый
Анастасия Постоенко - Редактор

В Львове мэр Андрей Садовый вручил пятерым детям-сиротам ключи от квартир. Теперь они будут иметь собственное жилье.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

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Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что пятеро детей-сирот получили собственные квартиры. Молодые люди, которые выросли без родителей, сегодня получили ключи от своих новых домов.

"Для них это начало новой жизни — жизни, в которой есть свой дом, тепло и уверенность в завтрашнем дне", — сообщил Садовый.

Мэр Львова отметил, что квартиры приобрели благодаря софинансированию. В частности, из городского бюджета на это выделили 4,9 млн гривен, а еще 3,1 млн гривен внесли опекуны совместно с благотворителями.

Напомним, недавно во Львове состоялось мероприятие для местных волонтеров. Также Андрей Садовый возмутился сокращением бюджета для Львова на 2 млрд гривен. Он добавил, что это может повредить поддержке украинских воинов.

дети Львов жилье Андрей Садовый сертификат на жильё

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