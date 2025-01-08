Во Львове Андрей Садовый выдал детям-сиротам сертификаты на собственное жилье

Садовый вручил сертификаты на квартиру пятерым детям-сиротам
В Львове мэр Андрей Садовый вручил пятерым детям-сиротам ключи от квартир. Теперь они будут иметь собственное жилье.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.
Дети-сироты получили собственное жилье во Львове
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что пятеро детей-сирот получили собственные квартиры. Молодые люди, которые выросли без родителей, сегодня получили ключи от своих новых домов.
"Для них это начало новой жизни — жизни, в которой есть свой дом, тепло и уверенность в завтрашнем дне", — сообщил Садовый.
Мэр Львова отметил, что квартиры приобрели благодаря софинансированию. В частности, из городского бюджета на это выделили 4,9 млн гривен, а еще 3,1 млн гривен внесли опекуны совместно с благотворителями.
Напомним, недавно во Львове состоялось мероприятие для местных волонтеров. Также Андрей Садовый возмутился сокращением бюджета для Львова на 2 млрд гривен. Он добавил, что это может повредить поддержке украинских воинов.
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