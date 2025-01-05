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Підтримка армії — Садовий обурився скороченню бюджету Львова

5 січня 2025 17:10
Аркадій Пастула - Редактор
Львову скоротили бюджет — Садовий прокоментував та зробив заяву про підтримку армії
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Аркадій Пастула - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Верховна Рада та Кабмін вирішили скоротити бюджет міста на майже два мільярди гривень. За його словами, попри це, Львів продовжить підтримувати українських воїнів.

Про це Андрій Садовий написав у Telegram у неділю, 5 січня.

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Допомога армії від Львова

Садовий заявив, що за минулий рік є чудовий результат у підтримці армії громадою Львова. За його словами, у кожному дроні та машині — особистий внесок мешканців міста.

Допомога армії від Львова у 2024 році
Військова допомога від громади Львова у 2024 році. Фото: t.me/andriysadovyi

Мер каже, що при передачі допомоги завжди каже, що "це не від міської ради, а від кожного мешканця". За словами Садового, це найменше, що може зробити громада для 50 тисяч львів’ян і львів’янок, які сьогодні на фронті.

"У наступному році хочеться закупити й передати ще більше. Щоправда, Верховна Рада та Кабмін вирішили скоротити наш бюджет майже на 2 мільярди. Якщо буде потрібно, візьмемо кредит, але від підтримки армії не відмовимося", — наголосив він.

Він додав, що цього року ціль передати для Сил оборони України не менше одного мільярда гривень.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові відкрито новий центр для надання послуг учасникам бойових дій. Садовий зазначив, що з ветераном буде спілкуватися інший ветеран.

Раніше Львівська міська рада вирішила виділити 100 мільйонів гривень з міського бюджету для спільного проєкту з благодійним фондом "Повернись живим". 

Кабінет міністрів Верховна Рада Львів військова допомога Андрій Садовий бюджет

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