Львову сократили бюджет — Садовый прокомментировал и сделал заявление о поддержке армии

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Верховная Рада и Кабмин решили сократить бюджет города почти на два миллиарда гривен. По его словам, несмотря на это, Львов продолжит поддерживать украинских воинов.

Об этом Андрей Садовый написал в Telegram в воскресенье, 5 января.

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Садовый заявил, что за прошлый год есть замечательный результат в поддержке армии громадой Львова. По его словам, в каждом дроне и машине — личный вклад жителей города.

Военная помощь от громады Львова в 2024 году. Фото: t.me/andriysadovyi

Мэр говорит, что при передаче помощи всегда говорит, что "это не от городского совета, а от каждого жителя". По словам Садового, это самое малое, что может сделать громада для 50 тысяч львовян и львовянок, которые сегодня на фронте.

"В следующем году хочется закупить и передать еще больше. Правда, Верховная Рада и Кабмин решили сократить наш бюджет почти на 2 миллиарда. Если потребуется, возьмем кредит, но от поддержки армии не откажемся", — подчеркнул он.

Он добавил, что в этом году цель передать для Сил обороны Украины не менее одного миллиарда гривен.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, во Львове открыт новый центр для предоставления услуг участникам боевых действий. Садовый отметил, что с ветераном будет общаться другой ветеран.

Ранее Львовский городской совет решил выделить 100 миллионов гривен из городского бюджета для совместного проекта с благотворительным фондом "Вернись живым".