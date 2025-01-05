Львову сократили бюджет — Садовый прокомментировал и сделал заявление о поддержке армии

Поддержка армии — Садовый возмутился сокращению бюджета Львова
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Верховная Рада и Кабмин решили сократить бюджет города почти на два миллиарда гривен. По его словам, несмотря на это, Львов продолжит поддерживать украинских воинов.
Об этом Андрей Садовый написал в Telegram в воскресенье, 5 января.
Помощь армии от Львова
Садовый заявил, что за прошлый год есть замечательный результат в поддержке армии громадой Львова. По его словам, в каждом дроне и машине — личный вклад жителей города.
Мэр говорит, что при передаче помощи всегда говорит, что "это не от городского совета, а от каждого жителя". По словам Садового, это самое малое, что может сделать громада для 50 тысяч львовян и львовянок, которые сегодня на фронте.
"В следующем году хочется закупить и передать еще больше. Правда, Верховная Рада и Кабмин решили сократить наш бюджет почти на 2 миллиарда. Если потребуется, возьмем кредит, но от поддержки армии не откажемся", — подчеркнул он.
Он добавил, что в этом году цель передать для Сил обороны Украины не менее одного миллиарда гривен.
Напомним, во Львове открыт новый центр для предоставления услуг участникам боевых действий. Садовый отметил, что с ветераном будет общаться другой ветеран.
Ранее Львовский городской совет решил выделить 100 миллионов гривен из городского бюджета для совместного проекта с благотворительным фондом "Вернись живым".
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