Садовий запросив волонтерів на різдвяну екскурсію містом

Садовий провів захід для львівських волонтерів — фото
Міська влада Львова запросила волонтерів на різдвяну екскурсію містом. Мова йде про тих львів'ян, які протягом року допомагали війську.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
Екскурсія містом для волонтерів
Він зауважив, що неможливо помістити всіх львівських волонтерів на одному фото, бо їх значно більше.
"Ми запросили на спеціальну Різдвяну екскурсію містом та частування какао з пампухами львів'ян, які протягом року допомагали нашому війську", — написав Садовий.
Він зауважив, що волонтери рідко мають час на відпочинок, тому одразу обговорили плани на цей рік. За словами міського голови, ідей безліч, а тому треба працювати.
Нагадаємо, Верховна Рада та Кабмін вирішили скоротити бюджет міста на майже два мільярди гривень. За словами Садового, Львів все одно продовжить підтримувати українських воїнів.
Також Садовий показав ялинку із шевронів військових, які виконують бойові завдання на фронті.
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