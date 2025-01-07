Садовий запросив волонтерів на різдвяну екскурсію містом

Андрій Садовий з львівськими волонтерами. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Міська влада Львова запросила волонтерів на різдвяну екскурсію містом. Мова йде про тих львів'ян, які протягом року допомагали війську.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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Він зауважив, що неможливо помістити всіх львівських волонтерів на одному фото, бо їх значно більше.

"Ми запросили на спеціальну Різдвяну екскурсію містом та частування какао з пампухами львів'ян, які протягом року допомагали нашому війську", — написав Садовий.

Волонтери. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Садовий з волонтерами. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Волонтери. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Волонтери. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Садовий з волонтерами. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Він зауважив, що волонтери рідко мають час на відпочинок, тому одразу обговорили плани на цей рік. За словами міського голови, ідей безліч, а тому треба працювати.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, Верховна Рада та Кабмін вирішили скоротити бюджет міста на майже два мільярди гривень. За словами Садового, Львів все одно продовжить підтримувати українських воїнів.

Також Садовий показав ялинку із шевронів військових, які виконують бойові завдання на фронті.