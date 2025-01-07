Садовой пригласил волонтеров на рождественскую экскурсию по городу

Садовой провел мероприятие для львовских волонтеров — фото
Городская власть Львова пригласила волонтеров на рождественскую экскурсию по городу. Речь идет о тех львовянах, которые в течение года помогали армии.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.
Экскурсия по городу для волонтеров
Он отметил, что невозможно поместить всех львовских волонтеров на одном фото, потому что их значительно больше.
"Мы пригласили на специальную Рождественскую экскурсию по городу и угощение какао с пампушками львовьян, которые в течение года помогали нашей армии", — написал Садовой.
Он отметил, что волонтеры редко имеют время на отдых, поэтому сразу обсудили планы на этот год. По словам городского головы, идей множество, а потому надо работать.
Напомним, Верховная Рада и Кабмин решили сократить бюджет города почти на два миллиарда гривен. По словам Садового, Львов все равно продолжит поддерживать украинских воинов.
Також Садовой показал елку из шевронов военных, которые выполняют боевые задачи на фронте.
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