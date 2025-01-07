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Садовой провел мероприятие для львовских волонтеров — фото

7 января 2025 09:17
Евгения Брюховецкая - редактор
Садовой пригласил волонтеров на рождественскую экскурсию по городу
Андрей Садовой со львовскими волонтерами. Фото: Facebook/Андрей Садовой
Евгения Брюховецкая - редактор

Городская власть Львова пригласила волонтеров на рождественскую экскурсию по городу. Речь идет о тех львовянах, которые в течение года помогали армии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

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Он отметил, что невозможно поместить всех львовских волонтеров на одном фото, потому что их значительно больше.

"Мы пригласили на специальную Рождественскую экскурсию по городу и угощение какао с пампушками львовьян, которые в течение года помогали нашей армии", — написал Садовой.

Андрей Садовый встретился с волонтерами Львова
Волонтеры. Фото: Facebook/Андрей Садовой
nullСадовый поддержал активистов города, пригласив их на мероприятие
Садовой с волонтерами. Фото: Facebook/Андрей Садовой
Садовый провел мероприятие для львовских волонтеров
Волонтеры. Фото: Facebook/Андрей Садовой
Встреча с львовскими волонтерами: мэр поблагодарил за их труд
Волонтеры. Фото: Facebook/Андрей Садовой
Андрей Садовый организовал мероприятие для волонтеров Львова: детали события
Садовой с волонтерами. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Он отметил, что волонтеры редко имеют время на отдых, поэтому сразу обсудили планы на этот год. По словам городского головы, идей множество, а потому надо работать.

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Скриншот поста Садового

Напомним, Верховная Рада и Кабмин решили сократить бюджет города почти на два миллиарда гривен. По словам Садового, Львов все равно продолжит поддерживать украинских воинов.

Також Садовой показал елку из шевронов военных, которые выполняют боевые задачи на фронте.

украинцы Львов Андрей Садовый городской совет война в Украине

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