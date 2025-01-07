Садовой пригласил волонтеров на рождественскую экскурсию по городу

Андрей Садовой со львовскими волонтерами. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Городская власть Львова пригласила волонтеров на рождественскую экскурсию по городу. Речь идет о тех львовянах, которые в течение года помогали армии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

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Он отметил, что невозможно поместить всех львовских волонтеров на одном фото, потому что их значительно больше.

"Мы пригласили на специальную Рождественскую экскурсию по городу и угощение какао с пампушками львовьян, которые в течение года помогали нашей армии", — написал Садовой.

Волонтеры. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Садовой с волонтерами. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Волонтеры. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Волонтеры. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Садовой с волонтерами. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Он отметил, что волонтеры редко имеют время на отдых, поэтому сразу обсудили планы на этот год. По словам городского головы, идей множество, а потому надо работать.

Скриншот поста Садового

Напомним, Верховная Рада и Кабмин решили сократить бюджет города почти на два миллиарда гривен. По словам Садового, Львов все равно продолжит поддерживать украинских воинов.

Також Садовой показал елку из шевронов военных, которые выполняют боевые задачи на фронте.