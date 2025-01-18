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Садовый высказался относительно будущего сыновей в ВСУ

18 января 2025 21:41
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Андрей Садовый ответил, пойдут ли его сыновья служить в армию
Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Городской голова Львова Андрей Садовый высказался относительно случаев неправомерной мобилизации мужчин работниками ТЦК во Львове. Также мэр ответил, пойдут ли служить его сыновья, когда придет время.

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью Алине Шаманской на YouTube-проекте "Міста сили".

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Мэр Львова отметил, что порой случаются недоразумения из-за человеческого фактора, однако городская власть дает четкий месседж, что "все надо делать в рамках действующего законодательства".

"Это не подчиненность города, это не структура городской власти, но как городской голова обращаю внимание всех, что такие вещи недопустимы, когда есть унижение человеческого достоинства", — подчеркнул Садовый.

Будут ли служить сыновья Садового

Мэр отметил, что мужчины должны понимать, что рано или поздно придется идти служить всем. На вопрос ведущей, касается ли это и сыновей Садового, он ответил, что да.

"Однозначно, что пойдут. Ну а куда они денутся?" — сказал городской голова Львова.

Напомним, недавно Садовый заявил об открытии Третьей штурмовой бригадой школы дронов во Львове. Приобщиться к занятиям может каждый желающий.

Также мэр назвал количество львовян, которые защищают Украину на передовой. Кроме того, он поделился подробностями, как город помогает землякам на фронте.

закон Львов Андрей Садовый мобилизация ТЦК и СП

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