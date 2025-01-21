Андрій Садовий відреагував на затримання генерала Артура Горбенка

Андрій Садовий. Фото: Львівський портал

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на затримання колишнього командира 125 бригади генерала Артура Горбенка. Він зазначив, що військовий заслуговує повернутися додому.

Таку заяву Садовий оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 21 січня.

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Садовий наголосив, що Горбенко, який є військовим пенсіонером, не став відсижуватися в тилу, а очолив новостворену 125-ту бригаду, з якою вирушив на фронт.

"Переконаний, що сьогодні він має право чекати на рішення суду вдома, а не за ґратами. Сподіваюся, суд це врахує", — зазначив Садовий.

Раніше Горбенка затримали у справі про невдалу оборону Харківської області у 2024 році. Тепер генералу загрожує до 10 років ув’язнення.

Пост Андрія Садового. Фото: сриншот

Раніше ми писали, що Служба безпеки разом з Державним бюро розслідування затримали генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.

Також ми розповідали, що нещодавно у Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка.