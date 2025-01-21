Андрій Садовий відреагував на затримання генерала Артура Горбенка

Садовий відреагував на затримання генерала Горбенка
Мер Львова Андрій Садовий відреагував на затримання колишнього командира 125 бригади генерала Артура Горбенка. Він зазначив, що військовий заслуговує повернутися додому.
Таку заяву Садовий оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 21 січня.
Садовий прокоментував затримання генерала
Садовий наголосив, що Горбенко, який є військовим пенсіонером, не став відсижуватися в тилу, а очолив новостворену 125-ту бригаду, з якою вирушив на фронт.
"Переконаний, що сьогодні він має право чекати на рішення суду вдома, а не за ґратами. Сподіваюся, суд це врахує", — зазначив Садовий.
Раніше Горбенка затримали у справі про невдалу оборону Харківської області у 2024 році. Тепер генералу загрожує до 10 років ув’язнення.
Раніше ми писали, що Служба безпеки разом з Державним бюро розслідування затримали генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.
Також ми розповідали, що нещодавно у Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка.
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