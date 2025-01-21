Андрій Садовий виступив на щорічному Форумі мерів США у Вашингтоні

Садовий виступив на Форумі мерів США у Вашингтоні — деталі
Мер Львова Андрій Садовий 20 січня виступив на щорічному Форумі мерів США у Вашингтоні. Він звернувся з проханням пояснювати своїм громадам важливість підтримки України.
Про це повідомив Андрій Садовий у своєму Facebook.
Садовий на форумі у США
Садовий розповів, що під час виступу у Вашингтоні він намагався донести до учасників думку, що лише той, хто платить найвищу ціну за свободу, розуміє її справжню вартість.
Він подякував за підтримку та звернувся з проханням до американських мерів пояснювати своїм громадам важливість підтримки України.
"Тут дуже відчувається глобальна зміна настроїв. Ні, ставлення до нас не стало гіршим. Але сенс відносин однозначно змінюється: більше прагматизму, більше прямих запитань без зайвої політкоректності, менше ілюзій. Це просто чергове нагадування: світ — це не казка. Світ — це місце, де поважають сильних і послідовних", — розповів мер Львова.
Нагадаємо, нещодавно Садовий висловився щодо майбутнього синів у ЗСУ. За його словами, вони підуть служити, коли прийде час.
Також мер Львова розповів про унікальні центри для навчання у місті. У них можна навчитися ремонтувати автомобілі, створювати та реставрувати вітражі або освоїти видавничу справу
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