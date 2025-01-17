Садовий розповів, де у Львові можна навчитися ремонту авто, вітражів і друку книг

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

У Львові розпочали роботу три сучасні навчальні центри на базі закладів професійно-технічної освіти. У них можна навчитися ремонтувати автомобілі, створювати та реставрувати вітражі або освоїти видавничу справу. Ці хаби створені для тих, хто прагне здобути практичні навички у затребуваних професіях.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Де у Львові навчитися ремонтувати машини

У Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту відкрився центр для навчання діагностики та ремонту автомобілів. Реалізація проєкту обійшлася у 6,62 млн гривень, які були профінансовані за рахунок державного бюджету, місцевих коштів і власних ресурсів закладу.

Тут учні можуть не лише здобути знання, але й відпрацьовувати практичні навички на реальних автомобілях. До того ж, усі охочі можуть скористатися послугами діагностики та ремонту авто. Андрій Садовий зазначив, що кошти, отримані за ці послуги, будуть спрямовані на подальший розвиток училища.

Де опанувати професію реставратора вітражів у Львові

Також Львівський коледж мистецтва і дизайну отримав новітній центр для навчання створення та реставрації вітражів. Це єдиний заклад в Україні, який готує спеціалістів такого профілю. Завдяки сучасному обладнанню тут можна працювати як над ювелірними виробами, так і над масштабними вітражами для історичних будівель чи храмів.

Хаб цифрового друку у Львові

У Львівському коледжі поліграфії відкрили сучасний центр цифрового друку. Він дозволяє учням оволодіти всіма етапами книговидавництва: від верстки до друку готової продукції. Також тут навчають друкувати банери, фотошпалери та інші вироби на різних матеріалах.

Загальна вартість трьох навчальних центрів склала 17 мільйонів гривень. Фінансування здійснювалося з державного, обласного та міського бюджетів, а також за підтримки Норвезької ради у справах біженців, яка надала додаткові 1,45 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відкрили школу для дронщиків, де будь-хто охочий може пройти курси.

Також на початку місяця мер Львова Андрій Садовий оголосив про початок будівництва крематорію.