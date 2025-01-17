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Садовый рассказал об уникальных центрах для обучения во Львове

17 января 2025 08:58
Анастасия Постоенко - Редактор
Садовый рассказал, где во Львове можно научиться ремонту авто, витражей и печати книг
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В Львове начали работу три современных учебных центра на базе учреждений профессионально-технического образования. В них можно научиться ремонтировать автомобили, создавать и реставрировать витражи или освоить издательское дело. Эти хабы созданы для тех, кто стремится получить практические навыки в востребованных профессиях.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Где во Львове научиться ремонтировать машины

В Межрегиональном высшем профессиональном училище автомобильного транспорта открылся центр для обучения диагностики и ремонта автомобилей. Реализация проекта обошлась в 6,62 млн гривен, которые были профинансированы за счет государственного бюджета, местных средств и собственных ресурсов заведения.

Тут ученики могут не только получить знания, но и отрабатывать практические навыки на реальных автомобилях. К тому же, все желающие могут воспользоваться услугами диагностики и ремонта авто. Андрей Садовый отметил, что средства, полученные за эти услуги, будут направлены на дальнейшее развитие училища.

Где овладеть профессией реставратора витражей во Львове

Також Львовский колледж искусства и дизайна получил новейший центр для обучения созданию и реставрации витражей. Это единственное заведение в Украине, которое готовит специалистов такого профиля. Благодаря современному оборудованию здесь можно работать как над ювелирными изделиями, так и над масштабными витражами для исторических зданий или храмов.

Хаб цифровой печати во Львове

В Львовском колледже полиграфии открыли современный центр цифровой печати. Он позволяет ученикам овладеть всеми этапами книгоиздательства: от верстки до печати готовой продукции. Также здесь учат печатать баннеры, фотообои и другие изделия на различных материалах.

Общая стоимость трех учебных центров составила 17 миллионов гривен. Финансирование осуществлялось из государственного, областного и городского бюджетов, а также при поддержке Норвежского совета по делам беженцев, который предоставил дополнительные 1,45 млн гривен.

Напомним, недавно во Львове открыли школу для дронщиков, где любой желающий может пройти курсы.

Также в начале месяца мэр Львова Андрей Садовый объявил о начале строительства крематория.

образование работа Львов учеба Андрей Садовый

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09:57 На Одесчине задержали мужчин в военной форме — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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