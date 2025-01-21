Андрей Садовый выступил на ежегодном Форуме мэров США в Вашингтоне

Мэр Львова Андрей Садовый в Вашингтоне. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый 20 января выступил на ежегодном Форуме мэров США в Вашингтоне. Он обратился с просьбой объяснять своим общинам важность поддержки Украины.

Об этом сообщил Андрей Садовый в своем Facebook.

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Садовый рассказал, что во время выступления в Вашингтоне он пытался донести до участников мысль, что только тот, кто платит самую высокую цену за свободу, понимает ее истинную стоимость.

Андрей Садовый на форуме мэров в Вашингтоне. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Андрей Садовый на форуме мэров в Вашингтоне. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Он поблагодарил за поддержку и обратился с просьбой к американским мэрам объяснять своим общинам важность поддержки Украины.

"Здесь очень чувствуется глобальное изменение настроений. Нет, отношение к нам не стало хуже. Но смысл отношений однозначно меняется: больше прагматизма, больше прямых вопросов без лишней политкорректности, меньше иллюзий. Это просто очередное напоминание: мир — это не сказка. Мир — это место, где уважают сильных и последовательных", — рассказал мэр Львова.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Напомним, недавно Садовый высказался относительно будущего сыновей в ВСУ. По его словам, они пойдут служить, когда придет время.

Также мэр Львова рассказал об уникальных центрах для обучения в городе. В них можно научиться ремонтировать автомобили, создавать и реставрировать витражи или освоить издательское дело.