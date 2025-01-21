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Садовый выступил на Форуме мэров США в Вашингтоне — детали

21 января 2025 12:00
Карина Приходько - Редактор
Андрей Садовый выступил на ежегодном Форуме мэров США в Вашингтоне
Мэр Львова Андрей Садовый в Вашингтоне. Фото: facebook/andriy.sadovyi
Карина Приходько - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый 20 января выступил на ежегодном Форуме мэров США в Вашингтоне. Он обратился с просьбой объяснять своим общинам важность поддержки Украины.

Об этом сообщил Андрей Садовый в своем Facebook.

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Садовый рассказал, что во время выступления в Вашингтоне он пытался донести до участников мысль, что только тот, кто платит самую высокую цену за свободу, понимает ее истинную стоимость.

Садовый в Вашингтоне
Андрей Садовый на форуме мэров в Вашингтоне. Фото: facebook/andriy.sadovyi 
Андрей Садовый на форуме в Вашингтоне
Андрей Садовый на форуме мэров в Вашингтоне. Фото: facebook/andriy.sadovyi 

Он поблагодарил за поддержку и обратился с просьбой к американским мэрам объяснять своим общинам важность поддержки Украины.

"Здесь очень чувствуется глобальное изменение настроений. Нет, отношение к нам не стало хуже. Но смысл отношений однозначно меняется: больше прагматизма, больше прямых вопросов без лишней политкорректности, меньше иллюзий. Это просто очередное напоминание: мир — это не сказка. Мир — это место, где уважают сильных и последовательных", — рассказал мэр Львова.

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Скриншот сообщения Андрея Садового

Напомним, недавно Садовый высказался относительно будущего сыновей в ВСУ. По его словам, они пойдут служить, когда придет время.

Также мэр Львова рассказал об уникальных центрах для обучения в городе. В них можно научиться ремонтировать автомобили, создавать и реставрировать витражи или освоить издательское дело. 

США Львов Украина Андрей Садовый Вашингтон

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14:49 Схемы для уклонистов — СБУ задержала организатора переправлений

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:47 Украинцы продолжают скупать доллар – что происходит на рынке

14:47 Свириденко объяснила в Давосе, как атаки РФ дестабилизируют мир

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