Андрей Садовый отреагировал на задержание генерала Артура Горбенко

Садовый отреагировал на задержание генерала Горбенко
Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на задержание бывшего командира 125 бригады генерала Артура Горбенко. Он отметил, что военный заслуживает вернуться домой.
Такое заявление Садовый обнародовал на своей странице в Telegram во вторник, 21 января.
Садовый прокомментировал задержание генерала
Садовый подчеркнул, что Горбенко, который является военным пенсионером, не стал отсиживаться в тылу, а возглавил новосозданную 125-ю бригаду, с которой отправился на фронт.
"Убежден, что сегодня он имеет право ждать решения суда дома, а не за решеткой. Надеюсь, суд это учтет", — отметил Садовый.
Ранее Горбенко задержали по делу о неудачной обороне Харьковской области в 2024 году. Теперь генералу грозит до 10 лет заключения.
Ранее мы писали, что Служба безопасности вместе с Государственным бюро расследования задержали генералов, которые ответственны за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.
Также мы рассказывали, что недавно в Киеве задержали людей, которые готовили убийство заместителя Ляшко.
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