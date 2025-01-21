Андрей Садовый отреагировал на задержание генерала Артура Горбенко

Андрей Садовый. Фото: Львовский портал

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на задержание бывшего командира 125 бригады генерала Артура Горбенко. Он отметил, что военный заслуживает вернуться домой.

Такое заявление Садовый обнародовал на своей странице в Telegram во вторник, 21 января.

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Садовый подчеркнул, что Горбенко, который является военным пенсионером, не стал отсиживаться в тылу, а возглавил новосозданную 125-ю бригаду, с которой отправился на фронт.

"Убежден, что сегодня он имеет право ждать решения суда дома, а не за решеткой. Надеюсь, суд это учтет", — отметил Садовый.

Ранее Горбенко задержали по делу о неудачной обороне Харьковской области в 2024 году. Теперь генералу грозит до 10 лет заключения.

Пост Андрея Садового. Фото: сриншот

Ранее мы писали, что Служба безопасности вместе с Государственным бюро расследования задержали генералов, которые ответственны за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.

Также мы рассказывали, что недавно в Киеве задержали людей, которые готовили убийство заместителя Ляшко.