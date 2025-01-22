Андрей Садовый сообщил, как отстраивается Львов после обстрела РФ

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Varta1

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ремонт домов, пострадавших в результате мощного ракетного удара со стороны Российской Федерации в сентябре 2024 года, завершен на 70%. Он поблагодарил все компании и организации, которые способствовали этому восстановлению.

Об этом Садовый написал в своей колонке в Zaxid.net в среду, 22 января.

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"4 сентября прошлого года весь мир увидел ужасные последствия российской атаки на Львов. Школа была разрушена. На сегодняшний день, благодаря городу Фрайбург, фонду Говарда Баффета, дети вернулись в школу, улыбаются", — написал Садовый.

Также мэр добавил, что ремонтные работы в доме Кокорудза находятся на финальной стадии. Он добавил, что через месяц жители смогут вернуться в свои дома. Кроме того, почти полностью отремонтирован дом на Коновальца, 44а.

"Большая благодарность "АТБ". На последнем этаже еще делают косметические ремонты, но люди уже получили ключи от своих квартир. Рядом дом, который ремонтирует IT-кластер и "Энзим". Здесь также работы продолжаются, скоро будет финал", — отметил мэр.

Городской голова также отметил, что самая сложная ситуация сейчас с домом на улице Коновальца, 44. Именно здесь жила семья Базилевичей, которая почти вся погибла из-за российского ракетного удара.

Садовый пояснил, что по состоянию на сегодня сделали всю документацию. Также продолжаются согласования, поскольку это памятник архитектуры. Мэр выразил надежду, что ремонтные работы начнутся ближе к апрелю после получения всех разрешений.

Мэр выразил надежду, что ремонтные работы начнутся ближе к апрелю после получения всех разрешений.

"Работы завершили на 70% во всех домах. Остальные — в работе. Я думаю, это очень хорошо. Большая благодарность всем предпринимателям, которые присоединились и помогли", — написал Садовый.

Ранее мы сообщали, что Садовый отреагировал на задержание бывшего командира 125 бригады генерала Артура Горбенко. Мэр уверен, что военный заслуживает того, чтобы ждать решения суда дома.

Напомним, недавно Садовый высказался относительно будущего сыновей в ВСУ. Он заверил, что его дети пойдут служить в ВСУ, когда придет время.