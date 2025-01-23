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У Садового створили комісію, яка займеться покинутими авто

23 січня 2025 12:22
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові прибиратимуть покинуті авто з вулиць — у Садового створили комісію
Покинуте авто. Ілюстративне фото: Львівська міська рада
Євгенія Брюховецька - редактор

Міська рада Львова визначилася зі складом комісії з виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів. Покинуті автівки передаватимуть на ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Очільником комісії став директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, а його заступником — начальник управління безпеки та вуличної інфраструктури Максим Смілевський.

Також серед членів: заступники голів районних адміністрацій, представник ЛКП "Львівелектротранс", працівники департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, місцеві депутати, представники регіонального МВС, митниці і Нацполіції.

Наразі облік покинутих авто проводять районні адміністрації та запущено механізм пошуку й інформування їх власників: на машинах розміщують наліпки з попередженням про те, що у власника є 30 днів, аби забрати її.

Якщо цього не зроблять, то авто перемістять на шість місяців на спецмайданчик, а далі за рішенням створеної комісії реалізують через спеціальні аукціони або передадуть на потреби ЗСУ. 

Нагадаємо, у Львові за минулий рік оновили 34,3 кілометри водопровідних мереж різних діаметрів.

А за словами Садового, було завершено на 70% ремонт будинків у Львові, які постраждали внаслідок ракетного удару у вересні 2024 року.

Львів Андрій Садовий вулиці міська рада автомобіль

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