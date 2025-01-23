Во Львове будут убирать брошенные авто с улиц - у Садового создали комиссию

Брошенное авто. Иллюстративное фото: Львовский городской совет

Городской совет Львова определился с составом комиссии по выявлению и перемещению заброшенных транспортных средств. Заброшенные машины будут передавать на ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также:

Уборка брошенных авто с улиц

Главой комиссии стал директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило, а его заместителем — начальник управления безопасности и уличной инфраструктуры Максим Смилевский.

Также среди членов: заместители глав районных администраций, представитель ЛКП "Львовэлектротранс", работники департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры, местные депутаты, представители регионального МВД, таможни и Нацполиции.

Сейчас учет брошенных авто проводят районные администрации и запущен механизм поиска и информирования их владельцев: на машинах размещают наклейки с предупреждением о том, что у владельца есть 30 дней, чтобы забрать ее.

Если этого не сделают, то авто переместят на шесть месяцев на спецплощадку, а дальше по решению созданной комиссии реализуют через специальные аукционы или передадут на нужды ВСУ.

Напомним, во Львове за прошлый год оновили 34,3 километра водопроводных сетей различных диаметров.

А по словам Садового, был завершен на 70% ремонт домов во Львове, которые пострадали в результате ракетного удара в сентябре 2024 года.