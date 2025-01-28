Общественный транспорт во Львове — в городе появится 45 автобусов

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi

В Львове появится 45 автобусов, которые профинансирует Европейский инвестиционный банк. Инвестиции в общественный транспорт помогут избежать транспортного коллапса.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в интервью "Твоєму місту".

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Автобусы во Львове

Садовый рассказал, что сейчас инвестиции в общественный транспорт и велоинфраструктуру помогут избежать в городе транспортного коллапса. Так, во Львове появятся 45 автобусов в этом и следующем годах.

"Единственный позитивный сигнал, что якобы будет контракт с Европейским инвестиционным банком на примерно 45 автобусов, которые город получит в этом и следующем годах. Это улучшит инфраструктуру, потому что один автобус равен 40 легковушкам. Поэтому моя задача — качественная инфраструктура", — сказал городской голова.

Также он добавил, что сейчас количество мест для парковки во Львове вдвое больше определенной нормами ДБН. Однако часто жители города не хотят покупать паркоместа, потому что оно может стоить 20-40 тысяч долларов, и ставят машины на улице.

По словам Садового, это серьезная и проблемная тема для города и ее даже поднимали на последнем аппаратном совещании. Мэр подчеркнул, что будет собирать комиссию по чрезвычайным ситуациям, потому что дело может дойти до транспортного коллапса.

"Количество машин растет, дороги не ремонтируем, потому что нет средств, шире делать их не можем", — добавил городской голова Львова.

Напомним, недавно Андрей Садовый рассказал, когда начнут строить Мемориал Героев во Львове.

Кроме того, мэр Львова отчитался, сколько город потратил на помощь ВСУ за 2024 год. Сумма измеряется в миллиардах.