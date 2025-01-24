Річний звіт мера Львова Садового — скільки витратили на армію

Андрій Садовий звітує за виконану протягом року роботу. Фото: Новини.LIVE

Мер Львова Андрій Садовий представив громаді річний звіт. На зустріч запросили чиновників, військових, медиків й не тільки.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Марта Байдака у п'ятницю, 24 січня.

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Річний звіт Андрія Садового

Звіт щодо проробленої роботи за 2024 рік Андрій Садовий провів у приміщенні паркінгу соціального житла для пацієнтів Unbroken, яке відкриють вже через два тижні. Це перше в Україні соціальне житло для людей, які постраждали від війни. У комплексі буде вісім будинків на 196 квартир. Тут зможуть жити пацієнти, які очікують на протезування та проходять реабілітацію, а також їхні рідні.

Як зазначив Андрій Садовий, торік з бюджету міста на допомогу українським захисникам виділили понад 2 млрд грн. Мер Львова додав, що місто щотижня купує обладнання та допомагає військовим грошима. Така тенденція продовжиться і в цьому році.

"Мінімум мільярд ми також потратимо на допомогу Збройним Силам", — зазначив Садовий.

Мер Львова Андрій Садовий звітує за пророблену роботу. Фото: Новини.LIVE

На захід запросили чиновників, військових, медиків, депутатів місцевих та районних рад. Також були присутні митці й священнослужителі. Принесли на звіт Андрія Садового й улюбленця Левчика.

Кіт Левчик на річному звіті мера Львова. Фото: Новини.LIVE

Запрошені на захід гості. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий раніше повідомляв, що ремонт будинків, пошкоджених через ракетний обстріл, завершено на 70%. Він подякував усім, хто сприяв відновленню.

Раніше ми вже писали про те, що протягом 2024 року у Льові зробили масштабну заміну водопровідних мереж. Замінили 34,3 км трубопроводів різних діаметрів.